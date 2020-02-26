На поезд Мурманск-Симферополь "Таврия" начали продавать билеты
После политических разногласий между Россией и Украиной железнодорожное сообщение между странами прекратилось. Под нож попал и состав из Мурманска до Симферополя.
И только этой весной северяне смогут попасть в Крым по железной дороги. Сейчас открылась продажа билетов на состав 551А "Таврия". Первый поезд поедет из столицы Заполярья в Симферополь уже 25 апреля.
Цена в плацкартный вагон сейчас стоит 5 727 рублей, а в купейный - 6 634 рубля.
- Поезд будет ходить до 31 октября - сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". - Поезд 551А отправляется из Мурманска и прибывает на железнодорожный вокзал Симферополь-Пассажирский.
Расписание и маршрут "Таврии" можно посмотреть на сайте компании. Напомним, ранее стало известно, что поезд не будет заходить ни в Петрозаводск, ни в Москву, ни в Санкт-Петербург.
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ИСТОЧНИК KP.RU