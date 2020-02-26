2020-02-26T10:27:24+03:00
Общество

На поезд Мурманск-Симферополь "Таврия" начали продавать билеты

Плацкат обойдется более чем в 5 тысяч рублей
Мария ПАШЕНКОВА
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Первая "Таврия" поедет из Мурманска в Симферополь 25 апреля.Первая "Таврия" поедет из Мурманска в Симферополь 25 апреля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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После политических разногласий между Россией и Украиной железнодорожное сообщение между странами прекратилось. Под нож попал и состав из Мурманска до Симферополя.

И только этой весной северяне смогут попасть в Крым по железной дороги. Сейчас открылась продажа билетов на состав 551А "Таврия". Первый поезд поедет из столицы Заполярья в Симферополь уже 25 апреля.

Цена в плацкартный вагон сейчас стоит 5 727 рублей, а в купейный - 6 634 рубля.

- Поезд будет ходить до 31 октября - сообщает перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". - Поезд 551А отправляется из Мурманска и прибывает на железнодорожный вокзал Симферополь-Пассажирский.

Расписание и маршрут "Таврии" можно посмотреть на сайте компании. Напомним, ранее стало известно, что поезд не будет заходить ни в Петрозаводск, ни в Москву, ни в Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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