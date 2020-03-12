Отменили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Москву, Адлер и Новороссийск
Поехать в мае на теплое Черное море или в российскую столицу жителям Мурманской области сейчас не представляется возможным. Чемоданы придется отложить. А дело все в том, что продажу билетов на поезда из Мурманска до Москвы, Адлера и Новороссийска временно приостановили.
Так, с 11 по 23 мая из-за предстоящего изменения расписания на сегодняшний день не доступен поезд №015 «Арктика» и поезда №091, №092, №241 и №242, которые следуют до Москвы. Кроме того, с 13 по 24 мая не ходят составы из российской столицы до областного центра, за исключением фирменной «Арктики».
Также с 12 по 23 мая приостановлена продажа билетов на поезда №225 и №256 «Мурманск-Адлер» и на №285 и №286 «Мурманск-Новороссийск».
Тем не менее, паниковать не стоит. Как рассказали в пресс-службе РЖД, купить майские билеты в южные города России скоро снова станет возможно.
- Продажа проездных документов временно приостановлена по техническим причинам, а именно из-за плановых ремонтных работ на перегоне Решетниково – Клин. После проведения необходимой корректировки расписаний поездов, продажу билетов возобновят. Когда это произойдет, пассажиры будут проинформированы дополнительно, - сообщили «КП» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.
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