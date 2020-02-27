В Оленегорске будут снимать фильм "Купе №6" про путешествие на поезде Москва - Мурманск
Не только Териберка и Кировск привлекаются съемочные группы. Хотя, напомним, что в левиафанском селе недавно закончили работу над мистическим триллером про Кольскую сверхглубокую, а в городе горняков готовятся к труду над лентой об одной из самых известных лыжниц.
Теперь же декорациями станет и Оленегорск. С 15 по 17 марта здесь будут снимать фильм "Купе №6". Это российско-финская лента про студентку Лауру, которая едет на поезде Москва-Мурманск, мечта увидеть петроглифы.
- По пути девушка знакомится со своим попутчиком Вадимом в исполнении актера Юрия Борисова, известного зрителям по главным ролям в телесериале "В зоне риска" и в фильме "Мотыльки". Поезд, в котором путешествует Лаура, останавливается на разных станциях, где девушка и попадает то в смешные, то в грустные истории, - сообщает сайт "Гудок".
Почти все действие будет происходить в вагоне.
Съемки ведут финская кинокомпания "Глобус-Фильм", кинокомпания "СТ" при содействии Министерства культуры России. Для жителей Оленегорска процесс создания фильма будет чуть проблематичен: в дни съемок надо будет убрать машин с улиц Советской и парковой.
Планируется, что работать камеру будут также на железнодорожном вокзале в Мурманске.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU