2020-02-26T17:18:12+03:00
Звезды

В Оленегорске будут снимать фильм "Купе №6" про путешествие на поезде Москва - Мурманск

Над лентой работают сразу две страны - Россия и Финляндия
Ника СВЕТЛОВА
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Почти все действие фильма будет происходить в вагоне.Почти все действие фильма будет происходить в вагоне.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не только Териберка и Кировск привлекаются съемочные группы. Хотя, напомним, что в левиафанском селе недавно закончили работу над мистическим триллером про Кольскую сверхглубокую, а в городе горняков готовятся к труду над лентой об одной из самых известных лыжниц.

Теперь же декорациями станет и Оленегорск. С 15 по 17 марта здесь будут снимать фильм "Купе №6". Это российско-финская лента про студентку Лауру, которая едет на поезде Москва-Мурманск, мечта увидеть петроглифы.

- По пути девушка знакомится со своим попутчиком Вадимом в исполнении актера Юрия Борисова, известного зрителям по главным ролям в телесериале "В зоне риска" и в фильме "Мотыльки". Поезд, в котором путешествует Лаура, останавливается на разных станциях, где девушка и попадает то в смешные, то в грустные истории, - сообщает сайт "Гудок".

Почти все действие будет происходить в вагоне.

Съемки ведут финская кинокомпания "Глобус-Фильм", кинокомпания "СТ" при содействии Министерства культуры России. Для жителей Оленегорска процесс создания фильма будет чуть проблематичен: в дни съемок надо будет убрать машин с улиц Советской и парковой.

Планируется, что работать камеру будут также на железнодорожном вокзале в Мурманске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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