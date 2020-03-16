Журналистов телеканала “Арктик-ТВ” проверят на коронавирус

16 Март 2020 2020-03-16T16:28:11+03:00

Съемочная группа работала на шахматном турнире, где играл ирландец с подозрением на новую болезнь

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16 марта в оперативном штабе при правительстве Мурманской области сообщили о первом предварительно положительном результате на коронавирус. Диагноз сейчас проверяют у ирландца, который приехал в Мурманск на шахматный турнир. Иностранца госпитализировали из аэропорта “Мурманск”.

На открытии чемпионата был глава администрации города Евгений Никора. Также на нем работали журналисты “Арктик-ТВ”. Сейчас четверых человек с телеканала также проверяют на коронавирус.

- Редакция телеканала "Арктик-ТВ" сегодня не выйдет в эфир с вечерними новостями.Отметим, что турнир с участием иностранных гостей, ни для кого не был сюрпризом. Организаторы турнира заранее уведомляли органы власти, правоохранителей и Роспотребнадзор. Также они сообщили, что иностранцы прибыли в Мурманск до введения ограничений и на дату 12 марта находились в гостинице. Мы, конечно, за коллег переживаем. Но не унываем! - сообщили в редакции.

Сейчас операторы и журналисты находятся дома. Желаем коллегам сил и здоровья!

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