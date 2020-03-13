На железной дороге от Оленегорска до Мурманска построят вторые пути
Октябрьскую железную дорогу собираются обновлять. На это в нынешнем году выделили целых 80,8 миллиардов рублей, что гораздо больше, чем годом ранее (58 миллиардов рублей). Работы направлены на то, чтобы увеличить транспортный потенциал Северо-Запада нашей страны.
Большое значение придается направлению Волховстрой – Мурманск в связи с экспортными возможностями Мурманского транспортного узла, строительством порта Лавна и развитием Мурманского морского торгового порта. К 2025 году объем пропуска нефтеналивных грузов и угля на этом пути должен вырасти до 45 миллионов тонн. На работы в 2020 году выделено 6,4 миллиардов рублей.
Кроме того, на железной дороге из Оленегорска в Мурманск появятся вторые пути.
- На этом участке до конца 2022 года планируется завершить строительство 106 километров вторых путей. В нынешнем году пройдут подготовительные работы: необходимо вынести из зоны строительства коммуникации сторонних собственников, а также проложить 3 километра вторых путей и 2,5 километра станционных, - сообщает издание «Гудок».
В целом за год на Октябрьской железной дороге будет оздоровлено 516 километров пути, что на 25 километров больше объёмов прошлого года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Оленегорске будут снимать фильм "Купе №6" про путешествие на поезде Москва - Мурманск. Над лентой работают сразу две страны - Россия и Финляндия (Подробности)
Отменили продажу билетов на майские поезда из Мурманска в Москву, Адлер и Новороссийск. Причиной стали плановые ремонтные работы на перегоне в Подмосковье (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU