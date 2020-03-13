2020-03-13T12:11:28+03:00
Общество

На железной дороге от Оленегорска до Мурманска построят вторые пути

Работы планируется завершить к 2022 году
Наталья ЛОБАНОВА
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Всего проложат 106 километров железнодорожных путей. Фото: Руслан ТулуповВсего проложат 106 километров железнодорожных путей. Фото: Руслан Тулупов
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Октябрьскую железную дорогу собираются обновлять. На это в нынешнем году выделили целых 80,8 миллиардов рублей, что гораздо больше, чем годом ранее (58 миллиардов рублей). Работы направлены на то, чтобы увеличить транспортный потенциал Северо-Запада нашей страны.

Большое значение придается направлению Волховстрой – Мурманск в связи с экспортными возможностями Мурманского транспортного узла, строительством порта Лавна и развитием Мурманского морского торгового порта. К 2025 году объем пропуска нефтеналивных грузов и угля на этом пути должен вырасти до 45 миллионов тонн. На работы в 2020 году выделено 6,4 миллиардов рублей.

Кроме того, на железной дороге из Оленегорска в Мурманск появятся вторые пути.

- На этом участке до конца 2022 года планируется завершить строительство 106 километров вторых путей. В нынешнем году пройдут подготовительные работы: необходимо вынести из зоны строительства коммуникации сторонних собственников, а также проложить 3 километра вторых путей и 2,5 километра станционных, - сообщает издание «Гудок».

В целом за год на Октябрьской железной дороге будет оздоровлено 516 километров пути, что на 25 километров больше объёмов прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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