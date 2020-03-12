2020-03-12T15:05:44+03:00
Дом. Семья

В Апатитах белка прибежала в квартиру и подралась с котом Бегемотом

А потом убежала, оставив животное под диваном в недоумении [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Кот Бегемот остался не в восторге от встречи с белочкой. Фото: Евгения СпиридоноваКот Бегемот остался не в восторге от встречи с белочкой. Фото: Евгения Спиридонова
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1 марта - в России День кошек. Кот Бегемот из Апатитов отметил его вовсе не празднично. В гости к домашнему мурлыке пришла... белочка.

Пушистый лесной зверек забрался в квартиру через открытое окно на балконе пятого этажа. Бегемот от гостьи остался не в восторге, тем более что вела та себя очень агрессивно и устроила с котом потасовку.

Хозяйка Бегемота Евгения Спиридонова услышала на балконе шум и вышла посмотреть, что там происходит. И увидела сидящую среди банок лесную красавицу.

- И как ее теперь выманить? Белочка, уходи, - растерялась Евгения.

А потом кот и гостья сцепились. После потасовки, в которую пришлось вмешаться апатитчанке, белка выпрыгнула в окно и убежала.

- Он целый день потом сидел под диваном, переосмысливая, видимо, бытие, - с юмором относится к произошедшему Евгения. - Уши были расцарапаны, но ветеринар сказал, что до свадьбы заживет.

Евгения признается, что теперь смотрит на белочек по-другому. Это был первый и пока последний раз, когда дикое животное пришло к ней в квартиру. Но думает, что белки живут где-то рядом - на крыше балкона, потому что постоянно слышит топот.

В Апатитах белка подралась с котом.Автор: Евгения Спиридонова! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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