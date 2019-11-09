Мурманчанку отправили в колонию на полтора года за пять ножевых ранений своему сожителю
Зеленый змий никого до добра не доводит. Можно и за нож в ссоре с близкими схватиться. Так случилось и одним летним днем в Мурманске.
Вечером 19 июля 53-летняя мурманчанка распивала спиртное у себя в квартире на проспекте Кирова. В какой-то момент она начала ссориться со своим сожителем. Разозлившись, северянка пять раз пырнула ножом 39-летнего мужчину. Женщина нанесла пострадавшему травмы, которые врачи расценили как тяжкий вред здоровью.
- Подсудимая вину признала полностью, раскаялась в содеянном. До этого она уже привлекалась к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью этому же мужчине, - прокомментировали в мурманской прокуратуре. Первомайский районный суд Мурманска приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Также северянка оплатила стоимость лечения своего сожителя в размере 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU