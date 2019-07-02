В Ковдоре у затопленного карьера подростки спасли пса с ножевым ранением

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-02T16:24:02+03:00

Потап сначала очень боялся людей. Но теперь понимает, что его больше не обидят. Фото: vk.com/club77807613?null

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24 июня у затопленного карьера в Ковдоре подростки нашли пса в очень плохом состоянии. Было видно, что над собакой сильно издевались - об этом говорили ее раны.

Ветеринары подтвердили опасения местных ветеринаров: ухо прострелено, на боку глубокая рана около 30 сантиметров, словно в Потапа - такое имя дали псу - вонзили металлический прут или что-то похожее. Чтобы обследовать животное, его пришлось везти в Мурманск на рентген. Несмотря на свое состояние, Потап стойко перенес дорогу.

- Переломов нет, позвоночник не задет. Дыра в ухе - стреляли. На спине ножевое ранение. Мурманский хирург все подтвердил. На лапы не встает из-за сильной боли. Лечение растянется на несколько месяцев. Переносит все, как стойкий оловянный солдатик, только кожа подрагивает, - рассказали волонтеры приюта в Ковдоре "Дом для животных".

Потап сначала очень осторожно относился к людям, пытался сбежать от попыток погладить. Но постепенно он понял, что зла ему больше не желают. Задние лапы у него отказали, но передние работают. Волонтеры надеются, что смогут его выходить.

ИСТОЧНИК KP.RU