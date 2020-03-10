2020-03-10T14:09:47+03:00
Происшествия

Верховный суд не стал менять приговор экс-министру минприроды Мурманской области

Обращаться в Европейский суд по правам человека адвокат Эльвиры Макаровой не будет
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Обжаловать приговор Эльвире Макаровой в Верховной суде не удалось.Обжаловать приговор Эльвире Макаровой в Верховной суде не удалось.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В феврале 2019 года Первомайский суд Мурманска вынес приговор по делу бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой. Ее обвинили в злоупотреблении полномочиями: из-за ее действий на особо охраняемой природной территории появился ДНП "Родничок".

Экс-министра приговорили к трем годам колонии общего режима, правда, с отсрочкой, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Защита Эльвиры Макаровой пыталась обжаловать приговор в Мурманском областном суде, но безуспешно. Следующим этапом был Верховный суд. И снова поражение.

- Рассмотрение апелляции происходит без заседания. В Верховном суде не стали особо разбираться и поддержали нижестоящие инстанции. Следущий наш шаг и последний возможный - подать жалобу в порядке надзора в Верховный суд, - рассказал "КП" адвокат экс-министра Роман Кузнецов.

А вот в Европейский суд по правам человек обратиться защита Макаровой не может: эта инстанция не рассматривает дела госслужащий против государства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За 77 крабов каждого их трех браконьеров из Никеля оштрафовали на 100 тысяч рублей
На портале Мурманской области "Наш Север" заработали новые сервисы
На Северном флоте 9 электриков купили липовые свидетельства об обучении
Мурманская область попала в четверку регионов, где выросло количество бурых медведей
Верховный суд не стал менять приговор экс-министру минприроды Мурманской области
Прокуратура: В гимназии Мурманска не стали разбираться, как пятиклассник сломал ногу
За продажу 600 кубометров леса замначальника Мурманского лесничества оштрафовали на 400 тысяч рублей
В Апатитах лопнувший трос убил мужчину, который пытался вытащить свою машину из сугроба
8 марта в Мурманске пропала женщина в красных уггах
Губернатор Мурманской области призвал быстро реагировать на текущие кровли
В Мурманске и на региональных дорогах ямы будут заливать литым асфальтом
Для маленького мурманчанина с редкой болезнью собирают деньги на откашливатель
Из-за коронавируса в Финляндии и Норвегии отменили «Лыжню Дружбы»
В Апатитах на 8 Марта мужчина избил двух женщин
В Мурманске на 8 Марта произошла массовая драка девушек