Верховный суд не стал менять приговор экс-министру минприроды Мурманской области

10 Март 2020 2020-03-10T14:09:47+03:00

Обращаться в Европейский суд по правам человека адвокат Эльвиры Макаровой не будет

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В феврале 2019 года Первомайский суд Мурманска вынес приговор по делу бывшего министра природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвиры Макаровой. Ее обвинили в злоупотреблении полномочиями: из-за ее действий на особо охраняемой природной территории появился ДНП "Родничок".

Экс-министра приговорили к трем годам колонии общего режима, правда, с отсрочкой, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Защита Эльвиры Макаровой пыталась обжаловать приговор в Мурманском областном суде, но безуспешно. Следующим этапом был Верховный суд. И снова поражение.

- Рассмотрение апелляции происходит без заседания. В Верховном суде не стали особо разбираться и поддержали нижестоящие инстанции. Следущий наш шаг и последний возможный - подать жалобу в порядке надзора в Верховный суд, - рассказал "КП" адвокат экс-министра Роман Кузнецов.

А вот в Европейский суд по правам человек обратиться защита Макаровой не может: эта инстанция не рассматривает дела госслужащий против государства.

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