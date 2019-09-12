Дело экс-министра минприроды Эльвиры Макаровой может отправиться в Европейский суд по правам человека

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-12T14:41:26+03:00

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В феврале этого года Первомайский суд Мурманска приговорил бывшего министра природных ресурсов и экологии Эльвиру Макарову к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Правда, с оговоркой, что наказание откладывается до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Напомним, ее обвинили в злоупотреблении полномочиями. Скандал разгорелся из-за дачных домиков самой Макаровой и других сотрудников минприроды, которые были построены в ДНП "Родничок". Оказалось, что земля эта - охраняемая природная зона, и строиться здесь запрещено. Вот только Эльвира Макарова, как министр, закрыла на это глаза.

Приговор бывшая глава ведомства пыталась обжаловать в Мурманском областном суде, но тот поддержал нижестоящую инстанцию.

Как рассказал "КП" адвокат Макаровой Роман Кузнецов, следующий шаг - обращение в Верховный суд.

- Также мы рассматриваем возможность подачи документов в Европейский суд по правам человека. Возможно, это будет идти параллельно с Верховным судом. Но пока говорить о каких-либо сроках рано, - объяснил Роман Валерьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU