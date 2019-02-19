2019-02-19T14:17:20+03:00
Общество

Экс-министр природы Мурманской области получила 3 года колонии

Впрочем, шансы на попадание Эльвиры Макаровой в места не столь отдаленные близятся к нулю
Иван ПЕТРОВ
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Защита Эльвиры Макаровой будет обжаловать приговор, прозвучавший спустя почти 2 года после начала дела. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Мурманской областиЗащита Эльвиры Макаровой будет обжаловать приговор, прозвучавший спустя почти 2 года после начала дела. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
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Участники процесса встали со своих жестких стульев. В напряженной тишине прозвучали слова приговора. Подошла к своему логическому завершению история, которая началась почти 2 года назад. В Мурманске оглашен судейский вердикт в адрес крупного регионального чиновника. Бывший министр природных ресурсов и экологии, Эльвира Макарова, получила реальный срок.

- Приговор оглашен в Первомайском суде 18 февраля. Подсудимая признана виновной по части 2 статьи 285 УК РФ. В законную силу приговор еще не вступил, - пояснила «КП» пресс-секретарь суда Елена Ильина.

Согласно решению Фемиды, экс-министру назначено заключение в колонии общего режима, сроком на 3 года. Но препровождать мурманчанку из зала суда в колонию никто не собирался. Причина проста - приговор отсрочили.

Эльвира Макарова опекает маленького ребенка. А в подобных случаях матерей-одиночек забирают в колонию лишь тогда, когда сыну (или дочери) исполнится 14 лет. Это значит, что в запасе у бывшего министра есть еще 6 лет минимум. Как отмечают люди, знакомые с юридической практикой, за такой большой срок приговор нередко аннулируется. Тем не менее, защиту текущий вердикт не устроил.

- Мы будем обжаловать решение суда в 10-дневный срок и настаивать на оправдательной позиции, - подчеркнул адвокат бывшего министра, Роман Кузнецов.

Напомним, Эльвира Макарова обвинялась в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, чиновница нелегально построила для себя дачу (ныне снесенную) на землях лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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