Пьяного водителя из Костромы, который убил 8-летнего мальчика из Полярного, отправили в колонию

9 Март 2020 2020-03-09T09:07:47+03:00

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В сентябре 2019 года изменилась жизнь семьи из Полярного. Северяне возвращались через Кострому домой. Около 10 вечера 14 числа в их Lada Xray врезалась Toyota, за рулем которой сидел пьяный водитель. Он не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

8-летний Максим получил очень тяжелые травмы и умер на месте. Пьяного водителя обвинили по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения", максимальное наказание по ней - 12 лет. Однако приговор оказался мягче.

Мужчина полностью признал свою вину и проведет в колонии 8 лет.

- По решению суда костромичу назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить более 3,6 миллионов рублей пострадавшим мурманчанам. Это компенсация морального вреда родителям, расходы на их лечение, а также на погребение ребенка, и плата за разбитую легковушку. Известно, что после аварии машина не подлежит восстановлению, - пишет портал k1news.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU