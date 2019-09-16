В Костроме второклашка из Полярного погиб на руках очевидцев страшного ДТП

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-16T10:27:47+03:00

Водитель иномарки вылетел на встречку и врезался в машину с северянами. Фото: kostroma.today

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Около 10 вечера 14 сентября в Костроме произошла смертельная авария с участием наших земляков. В Lada Xray, в которой ехала семья из Полярного, врезалась Toyota. Ее водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

В отечественной машине находились 33-летние северяне с семилетним сыном. Мальчик жил только первые минуты после аварии. Пока ехала "скорая", его пытались откачать очевидцы. Но безуспешно.

- Это был какой-то ужас, присутствовали на месте аварии, мать ребенка до "скорой помощи" делала искусственное дыхание своему ребенку, но было уже поздно, - написала в группе "ДТП Кострома" Олеся Снегирь.

Жители города возмущены, что долго ехала "скорая".

- Хуже не бывает. Особенно, когда система не работает. Авария была на Костромской 50, на Костромской, 95 находится областная служба спасения. Нам ехать максимум 2 минуты. Авария произошла в 21.40, нам сообщили в 22.10...это нормально? - пишет Михаил Чиколин.

В соцсетях сообщили, что семья только вернулась из отпуска у моря и ехала домой. У бабушки остался младший брат погибшего мальчика. Со ссылкой на сотрудников ГИБДД костромчане рассказали, что водитель иномарки был пьян - он поругался с подругой, и сел за руль.

Погибшего мальчика зовут Максим. Он учился во втором классе. Жители ЗАТО Александровск.

- Сейчас папа в реанимации, маме крайне тяжело, а необходимо заниматься делами о перевозке тела и погребением и документами, вдруг кто-то откликнется, чтобы маму Максима не дергали смс и звонками скидываю вам номер своей карты. Спасибо за любую помощь! - пишут в группе "Женская территория ЗАТО Александровск".

ИСТОЧНИК KP.RU