2019-09-16T10:27:47+03:00
Происшествия

В Костроме второклашка из Полярного погиб на руках очевидцев страшного ДТП

Северяне собирают деньги для семьи мальчика
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Водитель иномарки вылетел на встречку и врезался в машину с северянами. Фото: kostroma.todayВодитель иномарки вылетел на встречку и врезался в машину с северянами. Фото: kostroma.today
Изменить размер текста:

Около 10 вечера 14 сентября в Костроме произошла смертельная авария с участием наших земляков. В Lada Xray, в которой ехала семья из Полярного, врезалась Toyota. Ее водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

В отечественной машине находились 33-летние северяне с семилетним сыном. Мальчик жил только первые минуты после аварии. Пока ехала "скорая", его пытались откачать очевидцы. Но безуспешно.

- Это был какой-то ужас, присутствовали на месте аварии, мать ребенка до "скорой помощи" делала искусственное дыхание своему ребенку, но было уже поздно, - написала в группе "ДТП Кострома" Олеся Снегирь.

Жители города возмущены, что долго ехала "скорая".

- Хуже не бывает. Особенно, когда система не работает. Авария была на Костромской 50, на Костромской, 95 находится областная служба спасения. Нам ехать максимум 2 минуты. Авария произошла в 21.40, нам сообщили в 22.10...это нормально? - пишет Михаил Чиколин.

В соцсетях сообщили, что семья только вернулась из отпуска у моря и ехала домой. У бабушки остался младший брат погибшего мальчика. Со ссылкой на сотрудников ГИБДД костромчане рассказали, что водитель иномарки был пьян - он поругался с подругой, и сел за руль.

Погибшего мальчика зовут Максим. Он учился во втором классе. Жители ЗАТО Александровск.

- Сейчас папа в реанимации, маме крайне тяжело, а необходимо заниматься делами о перевозке тела и погребением и документами, вдруг кто-то откликнется, чтобы маму Максима не дергали смс и звонками скидываю вам номер своей карты. Спасибо за любую помощь! - пишут в группе "Женская территория ЗАТО Александровск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ответственным за отопление в Мурманской области дали сутки, чтобы в домах северян стало тепло
В Карелии Kia Bongo столкнулась с лосем и Toyota Land Cruiser, погибла жительница Мурманской области
В Кандалакше состоялась футбольная акция «Уличный красава-2019»
Центр организации дорожного движения в Мурманске: пробка на Рогозерской появилась не из-за нового светофора
В Мурманске на "зебре" у Долины Уюта сбили сначала девушку, а потом девочку
В Мурманске будут судить десантника, который убил в День ВДВ другого бойца в голубом берете
Сошедшим с рельсов грузовым поездом на перегоне Апатиты – Титан заинтересовались следователи
В Мурманске ночные хулиганы разбили витрины мусорками
Из-за тумана в аэропорту "Мурманск" не могут сесть три самолета
Мурманчанка улетела в Эквадор представлять Россию на Miss United Continents 2019
Мурманчанка пыталась дать полицейскому 200 тысяч рублей, чтобы ее сына не задержали за наркотики
Вот и кончилось лето: в Мурманской области ожидаются заморозки
Главный педиатр страны Леонид Рошаль признался, что очень верит губернатору Мурманской области Андрею Чибису
Из окна Апатитско-Кировской больницы выпал мужчина
Андрей Сысоев встретился с жителями разрушающегося дома на Павлова
В Оленегорске водитель КАМАЗ пытался в магнитоле провезти в колонию запрещенную технику
В озере под Кировском рыбак запутался в веревке от якоря утонул
В центре Мурманска обрушился карниз жилого дома, который уже ремонтировали