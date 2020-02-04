12 лет просят для пьяного водителя, который убил второклашку из Полярного

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:51:51+03:00

Мужчина врезался в машину, где ехала семья из Мурманской области [видео]

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14 сентября прошлого года разделило жизнь семьи из Полярного на "до" и "после". Северяне возвращались из отпуска на своей машине, когда в них врезался пьяный водитель. Его Toyota вылетела на полосу встречного движения.

На месте погиб восьмилетний Максим. Родители пытались откачать его до приезда "скорой помощи", но безуспешно. Сами взрослые тоже получили серьезные травмы, которые оценили как вред для здоровья средней тяжести.

- 32-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого водитель Toyota с предъявленным обвинением полностью согласился, вину признал в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Костромской области.

Для мужчины, из-за которого погиб ребенок, просят от 5 до 12 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/758616" frameborder="0"></iframe> В Костроме по вине пьяного водителя погиб мальчик из Полярного.Видео: СКР Костромской области

ИСТОЧНИК KP.RU