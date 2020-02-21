2020-02-21T17:11:42+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области ожидается оттепель

Кольский полуостров охватит циклоническая депрессия
Наталья ЛОБАНОВА
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На выходных должно быть тепло, а вот после - похолодать. Фото: pixabay.comНа выходных должно быть тепло, а вот после - похолодать. Фото: pixabay.com
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От капризной погоды в Заполярье всегда не знаешь чего ожидать. За последнее время она чего только не вытворяла: и морозы принесла аж до -33 градусов, и метель, а потом и неожиданную оттепель подарила. Все это многообразие привело к двум вещам – больной голове из-за резких погодных перепадов, и гололедице на дорогах. Сейчас в Мурманской области немного подморозило, однако новое потепление не заставит себя ждать.

- 22 и 23 февраля погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, охватывающая Скандинавию, Норвежское и Баренцево моря. В регионе ожидается порывистый ветер, осадки, преобладающая температура воздуха от +2 до -3,- рассказывают в мурманском гидрометцентре.

Тем не менее, по прогнозам синоптиков, после выходных нас ждет понижение температуры воздуха.

- К вечеру 23 февраля ветер ослабится, температура воздуха перейдет в минус и северян ожидает каток. Следующая неделя предварительно должна быть больше похожа на зиму, - отмечают в паблике «Погода в Мурманске».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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