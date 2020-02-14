В Мурманске из-за оттепели с крыш домов падают ледяные глыбы

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:02:13+03:00

Сосульки так и норовят упасть на горожан. Фото: pixabay.com

Спасатели просят северян быть как можно осторожнее

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Капризы погоды подсунули мурманчанам очередную проблему – из-за резкого потепления с крыш домов начали сходить залежи снега и глыбы льда, которые представляют большую опасность для прохожих.

Так, во дворе дома №34 на улице Книповича прямо под носом у людей упала огромная сосулька. Благо, что пострадать от зимней стихии никто не успел.

- Это произошло 12 февраля около семи часов вечера. К счастью, рядом кроме меня никого не было. Стоит быть как можно внимательнее, - рассказал «КП» очевидец случившегося казуса Даниил Соколов.

В этот же день ледяная глыба свалилась на автомобиль Audi, припаркованный возле дома №21 по улице Октябрьской в Мурманске. Из-за этого лобовое стекло иномарки разбилось вдребезги, а крыша помялась. В общем, очень неприятный сюрприз ожидал водителя «ласточки».

Машина сильно пострадала от падения ледяной глыбы. Фото: ДТП ЧП Мурманск

Спасатели главного управления МЧС России по Мурманской области предупреждают северян, что не следует оставлять машины вблизи домов, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. А если глыба все же упала и повредила авто, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который послужит доказательством того, что имуществу причинен вред.

Также, обнаружив кучи льда и снега на крыше здания, нужно обратиться в управляющую организацию, чтобы коммунальщики взяли насущную проблему в свои руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/760884" frameborder="0"></iframe> Глыба льда упала с крыши дома в Мурманске.Автор: Даниил Соколов

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