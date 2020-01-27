В Мурманской области ожидаются крепкие морозы до - 33 градусов

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:47:01+03:00

Как только закончилась метель, в регион пришли морозы. Фото: Евгения Земскова

По словам синоптиков, суровые холода пробудут в Заполярье до конца января

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Капризы погоды все никак не утихнут. На минувших выходных в Мурманской области разбушевалась метель, да так, что дорогу от Заозерска до Спутника, а затем и путь в Териберку, пришлось на время перекрыть. В областном центре из-за порывистого ветра и снега даже не смог приземлиться самолет. Однако когда снежная стихия успокоилась, Заполярье ждал новый сюрприз – суровые морозы.

- 27 и 28 января в Мурманской области ожидаются переменная облачность и слабый ветер. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха -15-20 градусов, при прояснениях до -30 в течение суток. На дорогах гололедица, - сообщили синоптики мурманского «УГМС». – 29 и 30 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. Местами пройдет небольшой снег, преобладающая температура воздуха -17-22, в отдельных районах до -33.

В заполярной столице погода ожидается не менее холодной, так что стоит кутаться потеплее.

- 28 и 29 января в Мурманске выпадет небольшой снег, ветер южный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток -20-22 градуса, - рассказала «КП» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

По словам главного синоптика, такие крепкие морозы сохранятся до конца января.

ИСТОЧНИК KP.RU