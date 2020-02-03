2020-02-03T12:03:11+03:00
Общество

Дорогу на Териберку открыли, но в Мурманской области снова ожидается метель

Похоже, что автотрассе Кола-Серебрянские ГЭС вскоре грозит новое перекрытие
Наталья ЛОБАНОВА
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Долго ли пробудет дорога в поморское село открытой? Фото: vk.com/my_teriberkaДолго ли пробудет дорога в поморское село открытой? Фото: vk.com/my_teriberka
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Туристам и северянам, которые очень хотят посмотреть на заснеженные красоты Териберки, этой зимой не везет - из-за капризов погоды дорогу в поморское село постоянно закрывают. В очередной раз это случилось первого февраля, когда разбушевалась метель, а видимость была практически нулевой. К счастью, спустя полтора дня добраться туда или наоборот выбраться, снова стало возможно.

- Автотрасса Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка открыты для проезда третьего февраля с 09.00, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Однако, похоже, что долго путешественникам радоваться не придется - на Мурманскую область снова надвигается метель.

- Третьего февраля на Кольском полуострове облачная с прояснениями погода, временами снег. Ветер северный умеренный, во второй половине дня местами сильный, метель. Температура воздуха -5 -10, при прояснениях до -15 градусов. Гололедица, - предупредили синоптики мурманского гидрометцентра.

Напомним, что уже как четвертый день перекрыта дорога Заполярный – Сальмиярви с 5-ого по 23 километр, и пока что не известно, когда же ее откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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