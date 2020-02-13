Полиция Мурманска закончила проверку по горевшей у "Громады" машине

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:14:04+03:00

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7 января у оздоровительного комплекса "Громада" в Мурманске был настоящий перфоманс: ярким пламенем горела машина, а рядом с ней - металлические бочки.

В полиции Мурманска сразу начали проверку - правоохранителям поступило соответствующее заявление. Однако сейчас стало известно, что вынесен отказ в возбуждении дела.

- Машина была без аккумулятора, разобрана. Заявления о возмещении материального ущерба не поступало, - пояснила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Несмотря на это, некоторые горожане уверены, что автомобиль горел не просто так. С осени прошлого года только разгорается конфликт между администрацией Мурманска, АО "Здоровье" и руководством "Громады". Напомним: суд запретил работу бани, и теперь здание закрыто. Проводится его исследование: можно ли эксплуатировать его дальше, или же нужен серьезный ремонт.

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