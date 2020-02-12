ФАС и Генеральную прокуратуру попросили проверить "Управляющую компанию Мурманской области""

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:31:47+03:00

Ее обвинили в том. что она пытается забрать многоквартирные дома с хорошим уровнем обслуживания

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В конце прошлого года в регион пришла работать новая управляющая компания - "Управляющая компания Мурманской области". Глава Заполярья Андрей Чибис сообщил, что она нужна для того, чтобы создать здоровую конкуренцию для других "управляшек".

В декабре ей передали первые 35 домов, а в начале 2020-го встал вопрос о том, что под крыло новичка перейдут почти 400 объектов. Правда, все это обернулось скандалом: УК, у которых хотели забрать дома, возмутились этим. И даже Госжилинспекция нашла нарушения при организации собрания собственников жилья - для него выбрали не то место, и не то время. Поэтому процедура была временно заморожена.

Теперь же действия "Управяющей компании Мурманской области" вызвали сомнения у Всероссийской политической партии "СтопЖКХ". Ее лидер Сергей Креков обратился в УФАС и Генпрокуратуру с заявлением проверить деятельность нового игрока.

- Была обещана поддержка тем, кто является добросовестными УК. А у тех, кто будет внизу рейтинга, будут изыматься дома через лицензирование, и они будут удаляться с рынка». Предполагалось, что нерадивые УК уйдут с рынка, и там, где дела обстояли плохо, порядок наведет новоиспеченная полугосударственная УК. Что же получилось в реальности? ООО "Управляющая компания Мурманской области" стала забирать многоквартирные дома с хорошим уровнем обслуживания – не старый жилой фонд, который требует больших вложений, а вполне благополучные дома, - поясняют такое решение в "СтопЖКХ".

35% установного капитала новой УК принадлежат АО "Корпорация развития Мурманской области", остальные – частному инвестору (ООО УК «Жилищное управление»).

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