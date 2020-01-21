2020-01-21T10:08:43+03:00
Общество

Новой прогосударственной управляющей компании в Мурманске оказались не рады

Ей не дали легко забрать под крыло 380 домов в облцентре
Мария ПАШЕНКОВАЕлена МОЛОДЦОВА
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Под началом "УК МО" уже 35 домов в Мурманске. Скоро может стать почти в 10 раз больше.Под началом "УК МО" уже 35 домов в Мурманске. Скоро может стать почти в 10 раз больше.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Признаться честно, обычным людям часто все равно, какая управляющая компания обслуживает их дом, если им нравится качество работы. Правда, в том же Мурманске не найти УК, к которой бы не было нареканий. Вот только как бы северяне ни были недовольны текущими кровлями и нечищеными дворами, новость, что в регион приходит работать новая компания, которая заберет дома у старожилов жилищно-коммунального рынка, восприняли крайне настороженно.

Вдохновение или конкуренция?

Об «Управляющей компании Мурманской области» («УК МО») заговорили в ноябре прошлого года. Тогда на традиционном оперативном совещании глава региона Андрей Чибис сообщил, что в Заполярье появится новый игрок, чтобы задать высокую планку «старичкам».

- Учредителем новой организации является министерство имущественных отношений региона. 35% акций принадлежит Корпорации развития Мурманской области, а оставшиеся 65% - частному инвестору ООО «ФСК». Наша цель – создать эффективную компанию, работающую в условиях Крайнего Севера. У новой организации уже есть план развития. До конца года планируется инвестировать в нее 19 миллионов рублей за счет частного партнера, которые будут потрачены на приобретение уборочной техники, автопарка и наполнение складов запасными деталями и материалами. Сейчас «УК Мурманской области» находится в процессе лицензирования, - пояснил тогда вице-губернатор Дмитрий Филиппов.

Уже с 1 декабря «УК МО» взяла под свое крыло первые 35 домов. В правительстве заверили, что все ресурсы для их обслуживания есть: штат порядка 50 человек, две аварийные бригады и две машины для них.

Переход домов к новой «управляшке» прошел спокойно. А вот следующая партия застопорилась.

В конце декабря стало известно о планах передать «УК МО» сразу 380 домов от разных УК (всего в городе почти 1900 жилых домов). На досках объявлений появились приглашения посетить собрание, которое должно было состояться 20 января. И эта новость вызвала в Мурманске большое обсуждение.

Пока все на работе

Если посмотреть правде в глаза, то жильцам многоквартирных домов отчасти было все равно, кто встанет на хозяйство. А вот начальники «управляшек», у которых забирали дома, возмутились. И понять их можно: многим после перехода нужно будет просто-напросто закрыться.

Среди жильцов стали распространять бумаги, разоблачающие «УК МО».

- По Жилищному кодексу, расторгнуть договор можно, если не исполняются обязательства по управлению. Назвать нашу УК абсолютно исполнительной никак нельзя, но аварийные ситуации устраняются быстро, худо-бедно начали делать текущий ремонт в доме, - обратились от имени собственника дома к жильцам домов на улице Фадеев Ручей представители УК «Мурманремстрой-3».

Накал страстей повышался, и в ситуацию вмешалась Госжилинспекция. Все-таки собрание собственников жилья в 16.00 в понедельник – это утопия, которая находится на грани нарушения. Тем более что на обсуждение выделили всего-то полчаса – этого времени явно бы не хватило для презентации новой компании и ознакомления со всеми бумагами.

- По сообщениям жителей областного центра мы проанализировали процедуру подготовки к собранию собственников жилья организацией «Новые формы управления». И выявили серьезный риск возникновения нарушений при проведении назначенных на 20 января процедур, – сообщила новый глава ГЖИ Зинаида Разживина.

Разгильдяи

В администрации Мурманска также прокомментировали ситуацию вокруг «УК МО».

- Администрация Мурманска и «Новые формы управления» могут инициировать собрание собственников, если они недовольны работой управляющей компании. В ГЖИ есть реестр таких жалоб. Есть понимание, что надо не переделом заниматься, а реально повышать качество управления жилым фондом, - отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Что было сделано плохо? «Новые формы управления» инициировали собрание по определенным критериям. Это делалось не в первый раз, но впервые был такой большой блок домов. Конечно, надо было делать это частями. Поэтому собрание было отменено. Для него будет выбрано другое время, более удобное для людей. Я могу кровью расписаться, что раньше число пришедших людей позволяло проводить такие собрания за полчаса.

К слову, в мэрии не поняли, почему некоторые управляющие компании так заволновались. Например, к работе «Мурманремстроя» нареканий не так уж много (особенно на фоне «Севжилсервиса»). Но руководство этой УК и подняло волну.

- Впервые в Мурманской области появилась компания, собственником которой является правительство региона. Почему так получилось? Сейчас управляющие компании в своем большинстве недобросовестно выполняют свои обязательства. Все уговоры, все силовые методы никогда к результату не приводили. Поэтому даже если мы лишаем компанию лицензии, должен прийти кто-то на место этих разгильдяев, - прокомментировал глава Мурманска Андрей Сысоев.

Кстати, несмотря на то, что собрание 20 января было отменено, в администрацию Первомайского округа пришли десятки северян (хотя собрание должно было состояться в ДК «Первомайский»). Настроение у них было, мягко говоря, не очень: люди хотели знать, что происходит и зачем нужна новая компания. Ответы на свои вопросы они не получили – им сказали, что надо ждать собрания, которое состоится после 26 числа. Точная дата пока не определена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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