Реконструкцию драмтеатр в Мурманске завершат до конца 2020 года

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:18:29+03:00

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Пятый год труппа Мурманского областного драматического театра вынуждена играть на не родной площадке – ее родной храм Мельпомены находится на реконструкции, которая, признаться, порядком затянулась. Но свет в конце тоннеля есть.

- Сейчас прорабатывается физическая возможность завершить реконструкцию драмтеатра до конца 2020 года. На сегодняшний день готово административно-бытовое здание. Технические решения согласованы с культурным сообществом. Сейчас эту же процедуру проходят эскизы, - доложила на оперативном совещании вице-губернатор и министр строительства Мурманской области Оксана Астахова.

В целом, строители готовы к трудовому подвигу. Однако нюансы все же есть. Например, только на изготовление мрамора для храма Мельпомены уйдет три месяца. Не менее затратны по времени расписной потолок и витражное остекление. Но в целом все же успеть можно. Было бы финансирование.

- Решение о завершении реконструкции до конца 2020 года принято и обсуждать тут нечего. Сделайте так, чтобы эти обязательства были выполнены качественно и в срок, а о финансировании договоренность с федеральным министерством культуры есть, - подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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