Министерство культуры обещало выделить деньги на реконструкцию Мурманского областного драмтеатра

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-24T09:20:56+03:00

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Реконструкция драмтеатра, кажется, тема №1 в культурной жизни Мурманска этой весной. Она уже привела к конфликту председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова и директора драмы Татьяны Вешняковой. И слухам об отставке обоих.

При этом на эмоцианальной встрече в театре после открытого письма коллектива Сергей Борисович заявил, что врио губернатора региона Андрей Чибис намерен встретиться с министром культуры Владимиром Мединским, чтобы обсудить реконструкцию. И важный разговор состоялся.

Глава региона рассказал о проблемах с работами и попросил главного по культуре выделить средства на покупку внутреннего оборудования. Во время последней проверки хода реконструкции оказалось, что Татьяна Вешнякова не слукавила, когда сказала, что техническую начинку не на что покупать. А это может затянуть процесс введения здания в эксплуатацию.

- Эти деньги заложены в федеральном бюджете в рамках нацпроекта «Культура», но финансирование будет вестись на протяжении следующих трех лет. А нам нужны деньги в 2020 году, - сообщил Андрей Чибис.

Ответ был положительным: Владимир Ростиславович поручил проработать вопрос перераспределения этих средств. Так что, как и ожидалось, сроки реконструкции не должны быть сорваны - театр сдадут в 2020 году.

Еще одним важным вопросом на встрече стало развитие сети кинотеатров в области и сельских клубов. Регион обещал составить списко синема, где надо обновить технику, а Минкульт выделить на это деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU