Министру культуры Владимиру Мединскому показали проблемный Мурманский областной драмтеатр

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-06T14:51:41+03:00

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Когда Мурманский областной драмтеатр уходил на реконструкцию в 2015 году, его руководство, сотрудники и актеры переживали, закончатся ли работы в срок, ведь объем был солидный. Переживали, как показало время, не зря - позже обнаружились серьезные проблемы. Возникли они и с театром кукол, который готовится переехать в новое здание.

Но в правительстве области держат руку на пульсе. Храм Мельпомены обещают сдать в срок. Какой именно - озвучили во время посещения театра министром культуры Владимиром Мединским, который прибыл в Заполярье с рабочим визитом. Театр кукол будет справлять новоселье уже в декабре, а драма - в сентябре 2020 года.

- Это первые театры, которые будут сдаваться в рамках нацпроекта "Культура". В этом прямая заслуга врио губернатора Андрея Чибиса, который с напором и энергией работал с нами в рамках нацпроекта. Надеюсь, эти театры станут украшением города, - рассказал во время проверки Владимир Мединский.

К слову, театр кукол вообще первым в стране проектом, который сдают по "Культуре", а драму в него включили на следующий год. Деньги из федеральной казны также были переданы на виртуальный зрительный зал в Апатитах и первую модельную библиотеку

ИСТОЧНИК KP.RU