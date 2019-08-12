В Мурманске затянули с покупкой оборудования для театра кукол

СЕГОДНЯ 10:56 2019-08-12T10:48:47+03:00

Такая же беда с приобретением мебели для детских садов в Печенгском районе и ЗАТО Александровск

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Никак не могут привыкшие работать в размеренном темпе заполярные чиновники начать трудиться, как того требует новое руководство. На утреннем оперативном совещании министры дважды наступали на одни и те же грабли, зачем-то затягивая с закупками.

- По национальному проекту «Демография» строительство двух детских садов в Печенгском районе и ЗАТО Александровск в целом идет в графике. Однако смущает слабая динамика – 37% и то, что закупки по приобретению оборудования для них, запланированные на конец июля, так и не были объявлены, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Если с самим строительством дошкольных учреждений, по словам глав муниципалитетов, проблем нет, то аукционы должно было объявить министерство строительства региона. В ведомстве сослались на то, что специалист был в отпуске. В итоге врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Аналогичная ситуация произошла и с Мурманским областным театром кукол, закупка по оборудованию для которого тоже должна была пройти в конце июля, но в итоге сдвинулась на середину августа.

- За работу по нацпроектам отвечают профильные комитеты и министерства. Поэтому их руководители должны держать на контроле и те работы, которые проводятся другими исполнителями, а в случае затягивания бить тревогу и обращаться к курирующему замгубернатору. Все это работает, и все это решается, если на это есть соответствующее желание, - подчеркнула Оксана Николаевна.

ИСТОЧНИК KP.RU