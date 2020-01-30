В Шонгуе ищут 65-летнего пенсионера в зеленой куртке

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:10:06+03:00

Евгений Дурягин ушел из садового товарищества «Родники» почти две недели назад

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Не успевают в Мурманской области отыскать одних пропавших северян, как тут же пропадают другие. На этот раз бесследно исчез 65-летний Евгений Дурягин из Шонгуя. 18 января пенсионер ушел из садового товарищества «Родники», и с тех пор его местоположение неизвестно.

Пожилой мужчина был одет в зеленую куртку с коричневыми вставками, темные штаны и темную шапку в клетку. Приметы северянина не указаны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Евгении или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: сейчас в Мурманске продолжают искать 24-летнего Алексея Лобанова, который ушел из дома 16 января и все еще не возвращался. Кроме того, в заполярной столице с 22 декабря прошлого года не могут найти 52-летнего Робертаса Эльскиса, покинувшего базу отдыха «Чунга-чанга».

ИСТОЧНИК KP.RU