В Мурманске пропал 52-летний Робертас Эльскис

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-26T15:18:00+03:00

О приметах и том, в чем был одет местный житель – не сообщается. Фото: vk.com/murmanspas51

22 декабря мужчина ушел с базы отдыха "Чунга-чанга", и с тех пор неизвестно, где он пропадает

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В Мурманской области пропадают не только подростки, которым захотелось сбежать из дома и почувствовать вкус свободы, но и взрослые люди. Так, 22 декабря 52-летний Робертас Эльскис ушел с базы отдыха «Чунга-Чанга», которая находится в Мурманске на улице Маяковского, дом №8, и с тех пор его местоположение не известно.

Как рассказала «КП» координатор отряда «МурманСпас» в заполярной столице Ольга Кононенко, мужчина работает на Мурманском траловом флоте. О приметах и том, в чем был одет местный житель – не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Робертасе Йоновиче и знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»:8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: сейчас в Мурманской области ищут двух девочек. 12-летняя Милена Панченко сбежала из Центра помощи детям в Мурманске, а 14-летняя Мария Шаталина пропала из детдома «Журавушка».

ИСТОЧНИК KP.RU