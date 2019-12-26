2019-12-26T11:26:26+03:00
Общество

Из центра помощи детям в Мурмашах снова сбежала 14-летняя девочка

Марию Шаталину уже искали в начале декабря
Наталья ЛОБАНОВА
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Юную северянку ищут почти неделю. Фото: vk.com/murmanspas51Юную северянку ищут почти неделю. Фото: vk.com/murmanspas51
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Подростки из Мурманской области то и дело убегают от своих родных и близких, заставляя последних сильно поволноваться. Так, из центра помощи детям «Журавушка», который находится в Мурмашах, в очередной раз убежала 14-летняя Мария Шаталина.

Юную северянку уже искали в начале декабря, и через несколько дней она вернулась сама. Но 20 декабря девочка пропала снова, местоположение ее не известно.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы длинные темные, глаза голубые. Во что она была одета - не уточняется.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Марии Шаталиной, знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: в Алакуртти продолжаются поиски 28-летнего Ивана Иванова, которого последний раз видели 26 ноября в войсковой части поселка. Куда исчез северянин, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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