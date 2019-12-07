В Алакуртти пропал 28-летний военный Иван Иванов

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-07T07:43:20+03:00

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Раз за разом в Мурманской области продолжают пропадать люди. Так, сейчас в Заполярье повсюду ищут Алексея Беляева из Колы и уроженца Белоруссии Игоря Коноплева, который пропал где-то в наших краях еще в 2016 году. Также из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пропали два подростка.

А теперь в Аллакурти ведутся поиски 28-летнего Ивана Иванова, который как в воду канул десять дней назад. Последний раз его видели 26 ноября в войсковой части поселка, а после этого он на связь уже не выходил и до сих пор домой не возвращался.

Молодой человек был одет в короткую черную куртку с капюшоном, синие зауженные штаны и синие кроссовки.

Приметы: рост 173 сантиметра, зеленые глаза, темные волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU