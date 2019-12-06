2019-12-06T10:34:14+03:00
Общество

Из центра "Журавушка" в Мурмашах сбежали молодой человек и девушка

Дмитрий Александров пропал 29 ноября, а Мария Шаталина - 3 декабря
Ника СВЕТЛОВА
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Фото: vk.com/murmanspas51Фото: vk.com/murmanspas51
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И снова в Мурманской области ищут двух сбежавших подростков. Оба самовольно ушли из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Журавушка", что находится в Мурмашах.

С 29 ноября ведутся поиски 15-летнего Дмитрия Александрова. Он был одет в темно-зеленую куртку-парку, темные джинсы и темные кроссовки. А 3 декабря его примеру последовала 14--летняя Мария Шаталина. Приметы: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, длинные черные волосы, голубые глаза. Была одета в темно-синюю куртку-парку, темные спортивные штаны, белые кроссовки.

Если вы можете помочь с поисками подростков, позвоните в полицию 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" 8-951-297-20-33.

Напомним: в Мурманской области также ищут пропавших жителя Республики Беларусь, от которого нет вестей три года, и мужчину из Колы.

Фото: vk.com/murmanspas51

Фото: vk.com/murmanspas51

ИСТОЧНИК KP.RU

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