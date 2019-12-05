В Мурманской области пропали житель Колы и уроженец Республики Беларусь
В Мурманской области продолжают пропадать люди. На этот раз в Кольском крае ищут 30-летнего Алексея Беляева из Колы. В последний раз он выходил на связь первого декабря. С тех пор его местонахождение не известно. Приметы: рост 184-190 сантиметров, сутулится, среднего телосложения, волосы русые, глаза серые.
Обычно ориентировки в сети очень скупы на подробности, но в этот раз обувь северянина, в которой его видели в последний раз, расписали колоритно: мужчина носит стоптанные темно-синие кроссовки с грязно-белой потрескавшейся подошвой, толстую вязаную кофту серого цвета и черные джинсы.
Также сейчас в Мурманской области ищут уроженца Республики Беларусь Игоря Коноплева. Тот пропал еще летом 2016 года, отправившись в Кольский край. До сих пор не известно, где же он находится.
Беларус пропал где-то в Заполярье еще несколько лет назад. Фото: vk.com/murmanspas51
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о мужчинах, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" 8-951-297-20-33.
ИСТОЧНИК KP.RU