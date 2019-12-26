В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-26T14:28:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сбежать из детского дома – обычная практика для многих юных северянок из Мурманской области. Так, с 20 декабря в Мурмашах ищут 14-летнюю Марию Шаталину, которая пропала из центра «Журавушка». А теперь и из Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (он находится на Старостина, 91), убежала 12-летняя Милена Панченко. Девочку уже искали в конце сентября, и нашли через двое суток живой и невредимой. 24 декабря мурманчанка исчезла снова, с тех пор местоположение ее не известно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка «каре».

Девочка была одета в серую куртку, черную шапку, голубые джинсы и черные ботинки на белой подошве.

Всех, кто может помочь с поисками Милены, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8 (911)-311-70-20 или 8 (911)-339-89-41.

ИСТОЧНИК KP.RU