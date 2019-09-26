В Мурманске пропала 12-летняя Милена Панченко
Еще один ребенок пропал в Мурманске. Напомним, вечером 23 сентября из дома ушла 14-летняя Евгения Затепягина. К счастью 25 сентября стало известно, что девушку нашли живой и невредимой.
Но теперь объявлены поиски 12-летней Милены Панченко. Она 24 сентября ушла из Мурманского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (он находится на улице Старостина, 91).
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, стрижка каре.
Была одета: синий пуховик с капюшоном, синие джинсы, розовая трикотажная шапка.
Всех, кто может помочь с поисками Милены, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, (8152) 40-76-13 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.
Напомним, с марта в Мурманской области ищут 13-летнюю Милену Феофилактову.
ИСТОЧНИК KP.RU