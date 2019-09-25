2019-09-25T08:57:27+03:00
Общество

В Мурманске пропала 14-летняя Евгения Затепягина

Школьница ушла из дома и не вернулась
Мария ПАШЕНКОВА
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Женя пропала 23 сентября. Фото: "МурманСпас"Женя пропала 23 сентября. Фото: "МурманСпас"
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В Мурманске ищут очередного ребенка. 14-летняя Евгения Затепягина вечером 23 сентября ушла из дома на улице Подгорная, 54 и с тех пор не выходит на связь с родными.

Приметы: рост 162-164 сантиметра, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы ниже плеч.

Была одета: розовая куртка длиной до середины бедра (с капюшоном), черные джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию по телефонам 02, 102, (8152) 40-60-10 или в поисковый отряд "МурманСпас" 8911-311-70-20, 8911-339-89-41.

Напомним, на прошлой неделе в Мурманске искали 17-летнюю Анастасию Леушину. Она ушла из общежития на улице Ушакова. Обнаружили девушку через неделю после исчезновения в Олегегорске, где она гостила у родных. Из того же общежития потом ушел 17-летний Егор Тучков. Парня нашли мертвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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