2019-09-17T11:48:06+03:00
Общество

Пропавшую в Мурманске 17-летнюю девушку нашли в Оленегорске

Анастасия Леушина была у родственников
Мария ПАШЕНКОВА
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Девушку нашли у родственников в Оленегорске. Фото: ПСО "Мурманск"Девушку нашли у родственников в Оленегорске. Фото: ПСО "Мурманск"
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К исчезновению несовершеннолетних всегда особенное внимание. Пусть часто подростки сбегают из дома в силу бунта, все равно искать их начинают сразу.

17-летняя Анастасия Леушина исчезла еще 7 сентября. В тот день девушка вышла из общежития на улице Ушакова и больше на связь не выходила.

16 сентября по заполярным пабликам в "ВКонтакте" разлетелись ориентировки на северянку. Как уточнили волонтеры поисково-спасательного отряда "Мурманск", Настя могла уехать в Оленегорск. И они были правы.

- Несовершеннолетняя Анастасия Леушина находится у родственников в Оленегорске. Каких-либо противоправных действий в отношении девушки не совершалось, - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

На этом поиски Насти можно считать завершенными. Но, напомним, в Заполярье еще в марте пропала 13-летняя Милена Феофилактова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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