В Мурманске 17-летняя девушка вышла из общежития и пропала
Список людей, которые пропали без вести в Мурманской области, пополнился. Волонтеры отряда "Мурманск" сообщили об исчезновении 17-летней Анастасии Леушиной.
- 7 сентября она вышла из общежития на улице Ушакова, 9 в областном центре. С тех пор местонахождения неизвестно, - уточнили волонтеры.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы прямые ниже плеч, крашенные в светлый тон.
Была одета: красная куртка ниже бедра, белые кроссовки, зауженные синие джинсы. Но девушка могла переодеться.
Анастасия может находиться в Оленегорске.
Напомним, на прошлой неделе недалеко от Ура-Губы нашли тело 53-летнего Михаила Семенова. Мужчина приехал из Подмосковья в Мурманскую область продавать земельный участок. А на Колозере до сих пор ищут пропавшего Василия Лихогляда.
ИСТОЧНИК KP.RU