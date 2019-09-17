В Мурманске 17-летняя девушка вышла из общежития и пропала

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-17T08:37:38+03:00

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Список людей, которые пропали без вести в Мурманской области, пополнился. Волонтеры отряда "Мурманск" сообщили об исчезновении 17-летней Анастасии Леушиной.

- 7 сентября она вышла из общежития на улице Ушакова, 9 в областном центре. С тех пор местонахождения неизвестно, - уточнили волонтеры.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 155-160 сантиметров, волосы прямые ниже плеч, крашенные в светлый тон.

Была одета: красная куртка ниже бедра, белые кроссовки, зауженные синие джинсы. Но девушка могла переодеться.

Анастасия может находиться в Оленегорске.

Напомним, на прошлой неделе недалеко от Ура-Губы нашли тело 53-летнего Михаила Семенова. Мужчина приехал из Подмосковья в Мурманскую область продавать земельный участок. А на Колозере до сих пор ищут пропавшего Василия Лихогляда.

ИСТОЧНИК KP.RU