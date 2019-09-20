2019-09-20T11:43:44+03:00
Происшествия

Пропавший в Мурманске студент индустриального колледжа оставил виртуальную предсмертную записку

Тело молодого человека нашли спустя сутки, как он ушел в неизвестном направлении
Ника СВЕТЛОВА
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Тело Егора нашли через сутки после его исчезновения. Фото: "МурманСпас"Тело Егора нашли через сутки после его исчезновения. Фото: "МурманСпас"
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19 сентября в Мурманске нашли тело 17-летнего Егора Тучкова. Пропал он за день до этого: ушел из общежития на улице Ушакова,9 на учебу - парень был студентом индустриального колледжа. Но на занятиях так и не появился.

Сейчас стали известны подробности этой истории. Тело нашли на лестничной площадке между 8 и 9 этажами дома 21 по улице Книповича. Сюда закрыт свободный доступ для жильцов.

- На теле погибшего телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Таких признаков нет и на месте обнаружения тела. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия будут установлены причина и обстоятельства смерти, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Сам Егор оставил на своей личной странице в "ВКонтакте" 18 сентября прощальный пост.

- Мне очень жаль, что я материализовался во времени, которого я не понимаю и где не понимают меня. Всегда чувствовал себя посторонним, - написал Егор.

Также он добавляет, что решил уйти молодым. Парень агрессивно выражал свои мысли и добавил в пост ненормативную лексику и оскорбления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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