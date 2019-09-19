2019-09-19T18:40:14+03:00
Происшествия

В Мурманске нашли тело пропавшего 17-летнего парня

Егор Тучков ушел на учебу в колледже и пропал
Мария ПАШЕНКОВА
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Егор Тучков пропал 18 сентября, а через сутки его нашли мертвым. Фото: "МурманСпас"Егор Тучков пропал 18 сентября, а через сутки его нашли мертвым. Фото: "МурманСпас"
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17-летний Егор Тучков пропал 18 сентября. Как сообщили волонтеры отряда "МурманСпас", молодой человек вышел из общежития на улице Ушакова в Мурманске и поехал на учебу в Мурманский индустриальный колледж. Но на занятиях так и не появился.

На связь с близкими и родными Егор не выходил. Через сутки появилась плохая новость - парня нашли мертвым. Этот факт "КП" подтвердили в СУ Следственного комитета по Мурманской области. Следователи сейчас работают на месте обнаружения тела. Подробности будут известны позже.

Напомним, недавно пропала еще одна жительница этого же общежития 17-летняя Анастасия Леушина. 7 сентября она ушла в неизвестном направлении. Спустя более чем неделю девушку, к большому счастью, обнаружили живой и невредимой - она все это время находилась у родственников в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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