В Мурманске нашли тело пропавшего 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-19T18:40:14+03:00

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17-летний Егор Тучков пропал 18 сентября. Как сообщили волонтеры отряда "МурманСпас", молодой человек вышел из общежития на улице Ушакова в Мурманске и поехал на учебу в Мурманский индустриальный колледж. Но на занятиях так и не появился.

На связь с близкими и родными Егор не выходил. Через сутки появилась плохая новость - парня нашли мертвым. Этот факт "КП" подтвердили в СУ Следственного комитета по Мурманской области. Следователи сейчас работают на месте обнаружения тела. Подробности будут известны позже.

Напомним, недавно пропала еще одна жительница этого же общежития 17-летняя Анастасия Леушина. 7 сентября она ушла в неизвестном направлении. Спустя более чем неделю девушку, к большому счастью, обнаружили живой и невредимой - она все это время находилась у родственников в Оленегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU