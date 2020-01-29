2020-01-29T16:17:39+03:00
Общество

В Мурманске уже полмесяца ищут 24-летнего Алексея Лобанова

Молодой человек ушел из дома еще 16 января и с тех пор не возвращался
Наталья ЛОБАНОВА
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Родные и близкие мурманчанина лишь гадают, где он может пропадать. Фото: "МурманСпас"Родные и близкие мурманчанина лишь гадают, где он может пропадать. Фото: "МурманСпас"
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Уже около двух недель родные и близкие мурманчанина Алексея Лобанова не могут найти себе места от волнения. А все потому, что 16 января северянин как в воду канул, когда ушел из дома в Мурманске на улице Капитана Орликовой, 31. С тех пор его местоположение не известно.

Молодой человек был одет в черную болоньевую куртку и темно-синие джинсы.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с рыжиной.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Алексее, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20.

Напомним: еще с прошлого года в Алакуртти ищут 28-летнего военного Ивана Иванова, которого последний раз видели в конце ноября в войсковой части поселка. Также в Мурманске продолжаются поиски Робертаса Эльскиса, ушедшего 22 декабря с базы отдыха «Чунга-Чанга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мурманске уже полмесяца ищут 24-летнего Алексея Лобанова
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