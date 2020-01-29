В Мурманске уже полмесяца ищут 24-летнего Алексея Лобанова
Уже около двух недель родные и близкие мурманчанина Алексея Лобанова не могут найти себе места от волнения. А все потому, что 16 января северянин как в воду канул, когда ушел из дома в Мурманске на улице Капитана Орликовой, 31. С тех пор его местоположение не известно.
Молодой человек был одет в черную болоньевую куртку и темно-синие джинсы.
Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с рыжиной.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Алексее, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20.
Напомним: еще с прошлого года в Алакуртти ищут 28-летнего военного Ивана Иванова, которого последний раз видели в конце ноября в войсковой части поселка. Также в Мурманске продолжаются поиски Робертаса Эльскиса, ушедшего 22 декабря с базы отдыха «Чунга-Чанга».
ИСТОЧНИК KP.RU