2020-01-29T16:43:01+03:00
Общество

Добраться из Мурманска до Вологды можно будет на 40 минут быстрее

Поезд №143 изменит свое расписание с апреля
Наталья ЛОБАНОВА
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Время в пути для северян сократится почти на час. Фото: Андрей ИвановВремя в пути для северян сократится почти на час. Фото: Андрей Иванов
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В путешествиях по нашей необъятной стране приходится тратить много времени на дорогу. Можно, конечно, отправиться в путь на самолете, но не всегда это оказывается финансово выгодно. Другое дело – железнодорожный транспорт, на котором очень любят кататься россияне под успокаивающий стук колес.

Так, поезд из Мурманска в Вологду уже весной начнет прибывать на 40 минут быстрее обычного, что не может не радовать.

- У поезда № 143 Мурманск – Вологда с 14 апреля изменится расписание на участке от Кодино до Вологды. На станцию Вологда 1 состав будет прибывать в 12.35 вместо 13.1. При этом время отправления поезда останется прежним, - рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Напомним: в этом году в Мурманске планируют запустить двухэтажные поезда. Кроме того, ближе к курортному сезону из заполярной столицы начнет ходить прямой поезд до Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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