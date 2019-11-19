2019-11-19T14:01:36+03:00
Общество

Из Мурманска будет ходить прямой поезд до Крыма

Теперь северяне смогут добраться до полуострова без лишних пересадок
Наталья ЛОБАНОВА
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К курортному сезону откроют новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска.К курортному сезону откроют новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На сегодняшний день добраться из Мурманска в Крым можно только с пересадками, как на поезде, так и на самолете. Но в следующем году поездка на юг станет гораздо удобнее – в заполярной столице начнут продавать билеты на прямые поезда к Крымскому полуострову!

- К курортному сезону планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Однако, пока что не известно, в какие конкретно города полуострова будет ходить поезд из столицы Арктики, - пояснили "КП" в пресс-службе правительства Республики Крым.

Также, с декабря по Крымскому мосту с материка на полуостров начнут регулярно курсировать пассажирские составы «Таврии». В частности, поезда будут ходить по двум направлениям: Санкт-ПетербургСевастополь и МоскваСимферополь. Напомним, что сейчас путешествие из Мурманска до Симферополя с пересадкой в российской столице обойдется северянам не меньше, чем в 6,5 тысяч рублей.

По словам генерального директора компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александра Ганова, также прорабатывается путь, который свяжет Кисловодск и Краснодар с городами Крыма.

Кроме того, должны появится поезда в Феодосию и Евпаторию. Сейчас еще уточняется откуда они будут начинать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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