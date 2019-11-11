Путешествие на поезде из Мурманска в Симферополь будет стоить минимум 6,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-11T17:01:30+03:00

До Крыма жители Мурманской области могут добраться через Москву или Санкт-Петербург. Фото: Евгения ГУСЕВА

Добраться до Крыма северяне могут через Москву или Санкт-Петербург

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На поезде в Крым? Уже можно! 8 ноября РЖД начали продавать билеты на поезда, которые свяжут полуостров с Москвой и Санкт-Петербургом. Первые составы пойдут через Керченский против в декабре.

Жителям Мурманской области придется ехать с пересадкой, ведь пока север и юг прямыми поездами не связаны. Давайте посчитаем, сколько придется заплатить за такое путешествие.

По состоянию на 11 ноября, самый дешевый плацкарт до Москвы стоит 3140 рублей, билет в купе - 3305 рублей. Для Санкт-Петербурга расценки 2523 и 3567 рублей соответственно.

Плацкарт от Москвы до Симферополя стоит 4500 рублей, от Санкт-Петербурга - 3929 рублей. Несложно посчитать, что жителям Мурманской области дорога обойдется через Первопрестольную обойдется в 7640 рублей (7805 в купе), а через Северную столицу - 6452 или 7496 рублей.

Из Мурманска прямых авиарейсов до Симферополя нет. А если лететь с пересадками, то выйдет в общей сложности около 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU