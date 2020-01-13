2020-01-13T16:45:19+03:00
Общество

Из Мурманска начнут ходить двухэтажные поезда

Современные пассажирские вагоны уже прошли обкатку в Заполярье
Наталья ЛОБАНОВА
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Когда именно начнут ходить двухэтажные вагоны из Мурманска пока еще не известно. Фото: vk.com/poezdatotrainsКогда именно начнут ходить двухэтажные вагоны из Мурманска пока еще не известно. Фото: vk.com/poezdatotrains
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Покататься на двухэтажном поезде жители Мурманской области сейчас могут лишь в регионах, например, в Крыму. А вот в Кольском крае такой транспорт пока не доступен. Однако прошлым летом губернатор заполярного региона Андрей Чибис неожиданно обрадовал северян новостью, что в 2020 году для Мурманска закупят 48 двухэтажных вагонов, которые будут доставлять пассажиров из областного центра в Санкт-Петербург. И вот на днях в Федеральной пассажирской компании сообщили, что направления на Адлер и Мурманск действительно усилят подобными поездами.

Оказалось, что арктическая столица уже готова принять современных железнодорожных новичков.

- Двухэтажные пассажирские вагоны уже обкатывались на участке Мурманского региона Октябрьской дороги. Каких-либо технических ограничений для использования такого типа подвижного состава нет, - рассказал «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков.

А вот когда именно модернизированный транспорт начнет курсировать из заполярной столицы – пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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