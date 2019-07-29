Из Мурманска в Санкт-Петербург будет ходить 48 двухэтажных вагонов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-29T11:36:09+03:00

Изменить размер текста: A A

С какой завистью северяне смотрят новости о современных вагонах, которые встают в строй железнодорожного парка страны. Еще бы! До далекого Заполярья они дойдут не скоро. Но в этот раз врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис решил сломать привычную тенденцию.

- Мы договорись с РЖД, что уже с нового года для направления Санкт-Петербург – Мурманск будет приобретено 48 двухэтажных вагонов, среди них и три вагона – ресторана, - порадовал на оперативном совещании Андрей Владимирович. – Кроме того, уже с октября на Кольский полуостров начнет летать лоукостер, цена за билет в Москву будет составлять всего 3100 рублей в одну сторону.

К слову, все эти решения – это отголоски июньского визита вице-премьера Максима Акимов. Именно в его присутствии были поставлены задачи по усилению конкуренции среди авиапревозчиков для снижения цен на билеты. Правда, именно этого в регионе ожидали, когда в Заполярье пришла авиакомпания «Сибирь», но пока долгожданный эффект не очень заметен.

ИСТОЧНИК KP.RU