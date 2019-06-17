В Мурманск с визитом прибудет вице-премьер Максим Акимов
В Мурманской области готовятся к особенному визиту. 18 июня в наш регион приедет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.
В его планах проверить, как в области реализуют "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нему в Заполярье запланирован ремонт дорог (в том числе сейчас идет большая работа над трассой "Кола-Лотта"), снижение числа аварий и смертей в них.
К слову, в начале июня в правительстве России под председательством вице-премьера Максима Акимова состоялось селекторное совещание по актуальным вопросам реализации национального проекта. И наш регион оказался в числе отличников.
- Максим Акимов положительно оценил работу Мурманской области по заключению контрактов на реализацию мероприятий, - сообщили в минтрансе Заполярья.
Поэтому не исключено, что завтра вице-премьер будет больше хвалить, чем ругать. Помимо дорог он отвечает за развитие качественной мобильной связи и Интернета на территории страны.
ИСТОЧНИК KP.RU