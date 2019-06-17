2019-06-17T14:09:11+03:00
Общество

В Мурманск с визитом прибудет вице-премьер Максим Акимов

Он проверит реализацию проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Мария ПАШЕНКОВА
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Максим Акимов проверит, как в Мурманской области работают нацпроекты.Максим Акимов проверит, как в Мурманской области работают нацпроекты.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области готовятся к особенному визиту. 18 июня в наш регион приедет заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

В его планах проверить, как в области реализуют "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По нему в Заполярье запланирован ремонт дорог (в том числе сейчас идет большая работа над трассой "Кола-Лотта"), снижение числа аварий и смертей в них.

К слову, в начале июня в правительстве России под председательством вице-премьера Максима Акимова состоялось селекторное совещание по актуальным вопросам реализации национального проекта. И наш регион оказался в числе отличников.

- Максим Акимов положительно оценил работу Мурманской области по заключению контрактов на реализацию мероприятий, - сообщили в минтрансе Заполярья.

Поэтому не исключено, что завтра вице-премьер будет больше хвалить, чем ругать. Помимо дорог он отвечает за развитие качественной мобильной связи и Интернета на территории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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