В Кандалакше прошел флешмоб в поддержку малыша, которому собирают на лечение 155 миллионов рублей

26 Янв. 2020 2020-01-26T11:37:51+03:00

Мишу Жукова из Мурманска может спасти только самое дорогое лекарство в мире [видео]

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Жители Кандалакши организовали благотворительный концерт в поддержку полуторагодовалого мурманчанина Миши Жукова, у которого врачи нашли редкое генетическое заболевание – мышечную спинальную атрофию. На лечение нужно собрать огромную сумму – 155 миллионов рублей.

- Кандалакша не осталась в стороне и принял участие во флэшмобе, который организовали активисты. На данный момент на специальном счете семьи Жуковых находится чуть больше 10 миллионов рублей, а сегодня эта сумма была увеличена благодаря финансовой помощи наших неравнодушных горожан, - отметили в паблике «Кандалакша онлайн» в соцсетях.

Напомним, чтобы вылечить кроху, необходим лишь один укол нового лекарства «ZOLGENSMA» из США. Стоит оно очень дорого, но без него ребенок может не дожить даже до двух лет. К доброму делу присоединились и знаменитости, которые рассказывают об истории Миши в социальных сетях.

Все, кто хочет помочь малышу из Мурманска, могут узнать реквизиты карт для перевода денег и другую информацию в группе «SOS!!! Подарите Мишеньке ЖИЗНЬ!!!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/756901" frameborder="0"></iframe> В Кандалакше состоялся концерт в поддержку Миши Жукова.Автор: vk.com/kandaone

ИСТОЧНИК KP.RU