2020-01-21T15:33:59+03:00
Общество

Мальчика из Мурманска, на лечение которого собирают 155 миллионов рублей, поддерживают звезды

Историю Миши Жукова рассказали Dj Грув, Денис Клявер и Алексей Климушкин [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Для спасения Миши надо собрать 155 миллионов рублей. Фото: vk.com/club190223159Для спасения Миши надо собрать 155 миллионов рублей. Фото: vk.com/club190223159
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Мише Жукову из Мурманска чуть больше годика. Его родители всеми силами борются за то, чтобы он дожил хотя бы до двух: у малыша нашли редкое генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Вылечить его очень сложно...

Напомним: помочь Мише может укол недавно открытого лекарства. Но стоит он почти 155 миллионов рублей. Сбор денег уже открыт, удалось собрать почти 8,6 миллиона рублей. Но это лишь восемнадцатая часть суммы, а время не ждет - дети с таким диагнозом редко доживают до двух лет.

Историю Миши узнали и известные люди, которые в своих соцсетях рассказывают о маленьком мурманчанине и дают реквизиты для перевода денег. Такое доброе дело уже сделали Dj Грув (настоящее имя Евгений Рудин, он родился в Апатитах), певец Денис Клявер и актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестора в сериале "Универ".

Знаменитости поддерживают Мишу Жукова из Мурманска.Автор: SOS!!! Подарите Мишеньке ЖИЗНЬ!!!! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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