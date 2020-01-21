Мальчика из Мурманска, на лечение которого собирают 155 миллионов рублей, поддерживают звезды
Мише Жукову из Мурманска чуть больше годика. Его родители всеми силами борются за то, чтобы он дожил хотя бы до двух: у малыша нашли редкое генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию. Вылечить его очень сложно...
Напомним: помочь Мише может укол недавно открытого лекарства. Но стоит он почти 155 миллионов рублей. Сбор денег уже открыт, удалось собрать почти 8,6 миллиона рублей. Но это лишь восемнадцатая часть суммы, а время не ждет - дети с таким диагнозом редко доживают до двух лет.
Историю Миши узнали и известные люди, которые в своих соцсетях рассказывают о маленьком мурманчанине и дают реквизиты для перевода денег. Такое доброе дело уже сделали Dj Грув (настоящее имя Евгений Рудин, он родился в Апатитах), певец Денис Клявер и актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестора в сериале "Универ".
Знаменитости поддерживают Мишу Жукова из Мурманска.Автор: SOS!!! Подарите Мишеньке ЖИЗНЬ!!!! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU