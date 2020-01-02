В Мурманске ради годовалого малыша, для которого надо собрать 156 миллионов рублей, пройдет флешмоб

2 Янв. 2020 2020-01-02T00:04:53+03:00

Жизнь маленького Миши может спасти один очень дорогой укол

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Собрано почти 1,2 миллиона рублей... Для многих детей, которые борются со смертельно опасными болезнями, это очень много - хватит, чтобы провести дорогую операцию или купить важное лекарство. Но для Миши Жукова это лишь малая часть суммы.

Напомним, у годовалого малыша из Мурманска нашли редкую генетическую болезнь - спинальная мышечная атрофия (младенческая форма), самая тяжелая форма. Прогноз врачей таков, что тяжело слышать, - доживет лет до двух. Но родители мальчика борются за него. Спасти Мишу может всего один укол дорогого лекарства, изобретенного в штатах. Вот только стоит он почти 155 миллионов рублей..

Такую сумму собрать очень сложно, а время не ждет. Мама и папа Миши уже встретились с главой администрации Мурманска Евгением Никорой и депутатом горсовета, а также главой "Электротранспорта" (здесь работает мама мальчика) Сергеем Коробковым.

- Обсудили дальнейшие пути действий. Для нас сейчас главное - это найти фонд, который нас поддержит в сборе средств, - говорят родители Миши.

Также 4 января в 13.00 у центральной елки на Пяти Углах пройдет флешмоб в поддержку малыша.

Узнать последние новости о Мише и реквизиты для перевода денег можно в группе поддержке в "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU