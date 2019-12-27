2019-12-27T09:18:24+03:00
Общество

"Доживет только до двух лет": на лечение годовалого малыша из Мурманска надо собрать 156 миллионов рублей

Мише нужен всего один укол нового препарата
Ника СВЕТЛОВА
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Миша может не дожить до двух лет. Фото: vk.com/club190223159Миша может не дожить до двух лет. Фото: vk.com/club190223159
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Мише Жукову - 1 год и 3 месяца. В этом возрасте малыши уже обычно бодро ползают и ходят. Но этот малыш, такой желанный для родителей, особенный: редкое генетическое заболевание SMA l-го типа - спинальная мышечная атрофия (младенческая форма) буквально приковало его к кровати. Миша не может ни ползать, ни ходить. Только смотрит умными глазками на родных.

- Заболевание приводит к параличу и остановке дыхания! Прогноз врачей - жизнь до 2-х лет. Но в США разработано лекарство ZOLGENSMA (самое дорогое в мире), которое спасет его жизнь. Ему необходим один единственный укол и Мишенька будет жить! Не просто жить, а сможет работать головкой, ручками, ножками, сможет сидеть и даже ходить!!! - рассказывает мама малыша Марина Жукова.

Почему же до сих пор не сделан этот спасительный укол? Просто стоимость его 2 миллиона долларов или в перерасчете на рубли почти 156 миллионов. Не сложно догадаться, что таких денег у семьи Миши нет. Поэтому они открыли сбор.

Узнать реквизиты и новости о мальчике можно в группе в "ВКонтакте" или в Instagram.

Напомним: анонимные волшебники пожертвовали на спасение шестилетнего Богдана Шабутдинова из Североморска-3 почти 17 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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