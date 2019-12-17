Предновогоднее чудо: неизвестные пожертвовали 17 миллионов на лечение больного раком мальчика из Мурманской области

3 декабря Богдану Шабутдинову из военного городка Мурманской области Североморск-3 исполнилось 6 лет. День рождения мальчик отмечал в больнице - сейчас он проходит лечение от рака в Германии.

Страшный диагноз прозвучал в 2018 году. 15 октября у Богдаши разболелся живот, и на "скорой" его отвезли в больницу. Результаты УЗИ и КТ стали неожиданность - у ребенка нашли объемное образование забрюшинного пространства. Диагноз оглушил родителей - нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг.

Уже больше года мальчик живет больничной жизнью. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdan

- Пройдено все необходимое и возможное в России лечение по немецкому протоколу NB2004 для высокой группы риска, а именно: 6 блоков полихимиотерапии, операция по удалению опухоли, экстренная операция по предотвращению послеоперационного спаячного процесса, высокодозная химиотерапия с трансплантацией костного мозга, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Дальше плана по лечению Богдана в России не было, надо было ехать в Германию. Но откуда у простой многодетной семьи такие деньги? А требовалось, не много не мало - почти 20 миллионов рублей! Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Мурманске - 2,5 миллиона рублей. Даже продажа недвижимости не спасет! Сбор был открыт летом, с миру по нитке к концу августа собрали почти 4 миллиона рублей. И тут случилось первое чудо.

- 22 августа на карту сбора меценатом была переведена сумма в размере 15 526 504 рубля, ровно столько, сколько необходимо для оплаты лечения. Но это состояние не помешало нам оплатить первый взнос в размере 40 000 евро. После того, как платеж пройдет, с клиники пришлют вызов и мы начнем оформлять медицинскую визу, страховку, покупать билеты. А пока будем собирать вещи, решать вопрос с жильем и радоваться жизни, - рассказала мама мальчика Елена Шабутдинова.

Благодаря этому осенью Богдан с папой улетели в Германию, к настоящему моменту прошел три блока "химии". Но на этом все не закончилось. Врачи клиники понаблюдали за маленьким россиянином и пришли к выводу, что ему нужно дополнительное лечение - протонная терапия в городе Эссен - стоимостью 47 тысяч евро. Пришлось открывать новый сбор. К 11 декабря пожертвования составили 670 тысяч рублей, но нужно было собрать еще 2,7 миллиона рублей. И тут произошло второе, предновогоднее чудо: компания, пожелавшая остаться неназванной, пожертвовала нужную сумму.

Осенью Богдан с папой улетели на лечение в Германию. Фото: vk.com/shabutdinov_bogdan

Кстати, у Богдана сейчас праздник - в немецкую клинику к нему прилетела мама и братики.

- Богдан просто счастлив: радуется встрече, хохочет и прыгает от восторга! Даже наш лечащий врач и весь медперсонал отметили, как поменялся Богдашка. Результаты пройденных обследований показали, что у него все в порядке! Анализы крови тоже в норме, аппетит хороший! Блок проходит без болей и других побочек! У врачей вопросов к сынуле нет.

Кстати, на горе семьи Шабутдиновых пытались нажиться мошенники - они несколько раз пробовали взломать счет, на который поступали пожертвования. К счастью, сотрудники банка вовремя заметили подозрительную активность.

Узнать больше новостей о Богдане, можно в официальной группе поддержки мальчика в "ВКонтакте".